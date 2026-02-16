Прокурор потребовал наказать родственников террориста из «Крокуса»

Фигурант по делу о теракте в «Крокус сити холле» Фаридуни Шамсидин во время рассмотрения вопроса о продлении ареста в Басманном суде Москвы

Гособвинение запросило лишить российского гражданства родственников исполнителя теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидина Фаридуни, а также арендодателя квартиры, где жили террористы, передает ТАСС. Речь идет о родственниках Фаридуни — Исроиле Исломове и двух его сыновьях.

Прокуроры попросили решить вопрос о лишении гражданства РФ троих родственников Шамсидина Фаридуни, речь идет об Исроиле Исломове и двух его сыновьях, — сообщил источник.

Аналогичные меры попросили принять в отношении арендодателя квартиры, в которой жили исполнители теракта, Алишера Касимова. Саму жилплощадь предложили конфисковать в доход государства.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Вооруженные преступники открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Жертвами трагедии стали 149 человек, пострадали более 600.

Ранее сообщалось, что обвинение запросило пожизненное лишение свободы для 15 подсудимых, включая четверых непосредственных исполнителей. Еще четверым фигурантам грозят сроки от 19 до 22 лет.