19 февраля 2026 в 21:37

Катар назвал условия выделения $1 млрд для Совета мира Трампа

Катар выделит $1 млрд для Совета мира, чтобы создать государство Палестина

Катар выделит $1 млрд (более 76,6 млрд рублей) на работу Совета мира президента США Дональда Трампа, чтобы добиться создания независимого палестинского государства, заявил премьер-министр страны Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани на первом заседании организации в Вашингтоне. Он добавил, что Катар продолжит координацию по гуманитарной поддержке палестинских территорий с США и партнерами в ООН, передает ТАСС.

Катар выделит $1 млрд для поддержки миссии совета и достижения постоянного решения палестинской проблемы, направленного <...> на создание независимого государства, — сказал он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Совет мира, созданный США, не сможет заменить Организацию Объединенных Наций. Он отметил, что американцы не очень любят ООН, потому что там нужно договариваться и искать компромиссы.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия до сих пор не получила никакой реакции от международного сообщества на предложение о переводе средств из замороженных активов в Совет мира. Идея была выдвинута на высшем уровне с целью направить эти ресурсы на гуманитарные нужды и восстановление стабильности в кризисных регионах, таких как Палестина.

