09 февраля 2026 в 12:45

Песков заявил об отсутствии ясности по активам для фонда Совета мира

Песков: Россия не получила ответ США на идею передачи активов в Совет мира

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия до сих пор не получила никакой реакции от международного сообщества на предложение о переводе средств из замороженных активов в Совет мира, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Идея была выдвинута на высшем уровне с целью направить эти ресурсы на гуманитарные нужды и восстановление стабильности в кризисных регионах, таких как Палестина, передает РИА Новости.

Такое предложение действительно было высказано президентом России. Ответа мы пока не получили, — констатировал Песков.

Песков также заявил, что «удушающие приемы» со стороны США создают серьезные трудности для Кубы, в связи с чем Россия обсуждает с кубинскими партнерами возможные пути решения этих проблем. По словам пресс-секретаря президента, Москва прорабатывает варианты оказания посильной помощи стране для преодоления возникших препятствий.

Ранее Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. Таким образом, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

