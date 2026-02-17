Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 22:44

Чехия предложила Словакии поставки нефти через трубопровод «Дружба»

Гавличек предложил Фицо поставки нефти через трубопровод «Дружба»

Карел Гавличек Карел Гавличек Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press
Словакии следует попробовать перейти на поставки альтернативной нефти по чешскому участку трубопровода «Дружба», считает глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. Такую мысль он озвучил словацкому премьер-министру Роберту Фицо, передает информационное агентство ČTK.

Речь, по словам министра, идет о небольшом объеме нефти. Если нужно обеспечить крупные поставки этого вида сырья по чешскому участку «Дружбы», то его мощности необходимо будет значительно расширить.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьера Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа из-за отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в ЕС.

Тем временем выяснилось, что Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти после того, как Украина остановила транзит по трубопроводу «Дружба». Министр экономики страны Анте Шушняр отметил, что Загреб не намерен допустить сбоев в снабжении Центральной Европы, но обещает действовать строго в рамках санкционного законодательства ЕС и США.

Словакия
нефть
Роберт Фицо
Чехия
