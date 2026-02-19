Похудение на 22 кг, интернет-роман, аборт: как живет Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова стала неузнаваемой после похудения на 22 кг. Что известно о ее диете, как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Пермякова

Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года в Перми. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры.

Первую известность актриса получила благодаря участию в КВН в составе сборной команды «Парма», где вместе с актрисой и сценаристом Жанной Кадниковой составляла творческий дуэт — «Светка и Жанка».

Пермякова дебютировала в кино в 2007 году в сериале «Солдаты». Широкую популярность ей принесла роль медсестры Любы в ленте «Интерны». Также она снималась в фильмах «Домработница», «Товарищи полицейские», «Zомбоящик», «Дылды», «Иван Васильевич меняет все!», «Знахарь» и других.

На настоящий момент в ее фильмографии более 40 работ.

Что известно о личной жизни Пермяковой

В программе «Судьба человека» Светлана Пермякова признавалась, что в молодости встречалась с женатым мужчиной по имени Александр. В 22 года она сделала аборт.

В 2008 году актриса вышла замуж за арт-директора Евгения Бодрова. Спустя месяц Пермякова развелась с супругом из-за того, что он злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Бодров был болен СПИДом, от которого умер в 2014 году.

«Я даже хотела родить от него ребенка, используя современные технологии, которые позволяют очистить отцовский материал. Я абсолютно лояльна и толерантна к инфицированным людям, потому что никто из нас не застрахован. Слава богу, что сейчас существует терапия, которая позволяет прожить долгую жизнь», — делилась она.

Актриса Светлана Пермякова и Максим Скрябин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В 2012 году Пермякова родила дочь Варвару от продюсера Максима Скрябина, который моложе ее на 19 лет. Пара время от времени расставалась и сходилась.

В 2024 году артистка заявила о появлении нового возлюбленного, с которым у нее сложился интернет-роман.

«С личной жизнью у меня все в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь», — отметила она.

Как Пермяковой удалось похудеть

Светлана Пермякова признавалась, что до похудения весила 90 кг при росте 164 см. В прошлом году артистка рассказала, что обратилась за помощью к врачу-эндокринологу, который назначил ей препарат для контроля аппетита.

«За полгода я похудела на 22 кг. При росте 164 см сейчас вешу 78 кг. Я решилась на это не столько ради красоты, а ради здоровья. Полгода пути позади. И это только начало. Спокойно, под наблюдением врача, с новыми привычками, движением и поддержкой — мне удалось изменить не только вес, но и отношение к себе», — рассказала она в соцсетях.

Чем сейчас занимается Пермякова

Светлана Пермякова продолжает творческую деятельность: гастролирует со спектаклями и снимается в кино. В марте с артисткой на большие экраны выходит фильм «Царевна-лягушка — 2».

17 февраля Пермякова отметила свое 54-летие. В честь дня рождения она опубликовала фотографию в социальных сетях, на которой запечатлена без макияжа.

«Утро. Солнце. Кофе. И я — без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце… и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь», — подписала она снимок.

Внешность актрисы после похудения вызвала бурное обсуждение среди поклонников, некоторые пользователи не узнали ее.

Пермякова поддерживает российских военных. В 2024 году она посетила пункт отбора на военную службу по контракту.

«Хотелось бы поддержать бойцов и пожелать, чтобы ребята шли выполнять свой долг и были спокойны, что дома их ждут и любят, что они обязательно вернутся», — заявила артистка.

Читайте также:

Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады

Стоцкая, слова о Киркорове, театр: как живет актер Алексей Секирин

Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода