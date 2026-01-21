Атака США на Венесуэлу
Щи — это скучно. Готовлю грибную солянку по-походному — грибы, соленые огурчики и томатная гуща

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Щи — это скучно. Готовлю грибную солянку по-походному — грибы, соленые огурчики и томатная гуща. Аромат на весь дом. Это гениально просто и невероятно вкусно: густой наваристый суп, который согреет в стужу и поразит глубиной вкуса.

Получается обалденная вкуснятина: насыщенный, немного дымчатый грибной бульон, густая основа с кусочками ароматных грибов, пикантная кислинка от огурцов и томатов и яркий букет специй.

Для приготовления вам понадобится: 300 г свежих или 50 г сушеных грибов, 2 соленых огурца, луковица, морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1,5 л воды или бульона, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль, растительное масло, сметана и зелень для подачи. Если грибы сушеные, замочите их заранее. Грибы отварите до готовности и нарежьте. В кастрюле обжарьте на масле лук и морковь, добавьте томатную пасту и потомите. Влейте бульон или воду, добавьте нарезанные кубиками огурцы, грибы и специи. Варите на медленном огне 20--25 минут. Дайте настояться под крышкой. Подавайте с ложкой сметаны и большим количеством рубленой зелени. Вкус становится еще богаче на следующий день.

