23 декабря 2025 в 06:46

Вместо пюре готовлю на Новый год запеченный в молоке картофель: идеально к мясу, курице и рыбе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо пюре готовлю на Новый год невероятно нежный и ароматный гарнир — картофель, запеченный в молоке с хрустящей золотистой корочкой.

Вкус получается сливочным и очень нежным: картофель пропитывается молоком и маслом, становясь мягким, а хрустящая сырная шапка добавляет пикантности. Это идеальный гарнир к любому мясу, курице или рыбе.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл молока, 2-3 зубчика чеснока, 100 г твердого сыра, 50 г сливочного масла, соль, молотый черный перец. Духовку разогрейте до 180 °C. Картофель очистите, нарежьте на тонкие кружочки, уложите в жаропрочную форму, слегка перекрывая друг друга, посолите и поперчите каждый слой. В кастрюле нагрейте молоко с давленым чесноком почти до кипения, но не кипятите. Залейте картофель горячим молоком так, чтобы оно почти полностью его покрыло. Сверху разложите кусочки сливочного масла. Накройте форму фольгой и запекайте 40 минут. Затем уберите фольгу, посыпьте картофель тертым сыром и увеличьте температуру до 200 °C. Запекайте еще 15--20 минут до румяной сырной корочки и полного впитывания молока.

Ранее стало известно, как запечь мясо с карточкой в сливочно-чесночном соусе: целый противень горячего на праздничный стол.

