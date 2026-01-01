Новый год — 2026
01 января 2026 в 21:31

Горячее для уютного семейного ужина: квашеная капуста с мясом в духовке

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте сытное, ароматное и невероятно вкусное горячее для семейного ужина — тушеную квашеную капусту с мясом в духовке. Этот способ приготовления делает капусту особенно нежной, а само мясо — тающим во рту.

Вкус блюда — это идеальный баланс кислинки капусты, сладости овощей и насыщенного мясного бульона.

Для рецепта вам понадобится: 1 кг квашеной капусты (если очень кислая, можно промыть), 500–600 г свинины, говядины или куриных бедер, 2 луковицы, 1 морковь, 2–3 ст. л. томатной пасты, растительное масло, лавровый лист, перец горошком, соль и сахар по вкусу. Духовку разогрейте до 180 °C. В глубокой жароупорной кастрюле или утятнице разогрейте масло и обжарьте нарезанное на небольшие кусочки мясо до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и натертую морковь, обжарьте до мягкости. Влейте томатную пасту, разведенную в стакане воды или бульона, добавьте специи. Сверху выложите квашеную капусту, слегка утрамбуйте, но не перемешивайте. Если капуста суховата, долейте еще воды, чтобы она почти покрывала капусту. Накройте крышкой и отправьте в духовку на 1,5–2 часа. За 20 минут до готовности можно снять крышку, чтобы верх подрумянился.

Ранее стало известно, как приготовить ленивые вареники с картошкой.

