02 января 2026 в 15:35

Увидела в меню ресторана в Кракове! Польский деревенский суп — бульон, кусочки мяса и облако сметаны

Этот суп — воплощение домашнего тепла и сытной простоты, которую так ценят в польской кухне. Ароматный прозрачный бульон, нежное куриное мясо, яркие овощи и аппетитная лапша создают гармоничный вкус, а финальная заправка сметаной придает блюду характерную бархатистость и легкую кислинку. Его всегда готовят с запасом, потому что съедается он мгновенно, а на следующий день становится еще вкуснее.

Для приготовления вам понадобится: 1 курица (около 1,5 кг), 3 л воды, 3 картофелины, 1 морковь, 1 корень петрушки, 1 луковица, 100 г вермишели или домашней лапши, пучок укропа, 200 г сметаны, соль, перец горошком, 2 лавровых листа. Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения, снимите пену. Добавьте целую очищенную луковицу, корень петрушки и варите на медленном огне 1,5 часа. Достаньте курицу и процедите бульон. Мясо отделите от костей и нарежьте. Бульон снова поставьте на огонь, добавьте нарезанный кубиками картофель и натертую морковь. Варите 15 минут. Добавьте вермишель и куриное мясо, посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите еще 5–7 минут до готовности лапши. В тарелки при подаче добавьте по ложке сметаны и обильно посыпьте рубленым укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

