02 января 2026 в 16:32

Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Устали от многочасового замачивания и варки фасоли? Есть способ приготовить ее быстро, не жертвуя качеством! Всего половина чайной ложки пищевой соды сократит процесс до пары часов — и вы получите нежные, хорошо разваренные бобы без утомительного ожидания.

Вот как это работает: замочите фасоль в воде с добавлением 0,5 ч. л. соды — и уже через 2 часа она будет готова к варке. Далее достаточно проварить ее около 30 минут, и блюдо приобретет идеальную консистенцию. Сода не только ускоряет приготовление, но и нейтрализует некоторые природные вещества, содержащиеся в сырой фасоли.

Однако важно соблюдать дозировку: избыток соды может придать блюду неприятный привкус. Чтобы этого избежать, тщательно промойте фасоль под проточной водой до полной прозрачности воды — так вы удалите остатки соды и сохраните натуральный вкус. Учтите, что при таком способе часть витаминов группы B может утратиться, но результат — мягкая, аппетитная фасоль без долгого ожидания — того стоит!

Ранее сообщалось, что иногда хочется сварить что-то привычное, но с изюминкой — и этот суп как раз из таких. Благодаря охотничьим колбаскам он получается сытным и ярким на вкус, а запеченный чеснок добавляет домашнего уюта. Готовится все без лишних хлопот, так что рецепт идеально подойдет для буднего дня.

Проверено редакцией
