13 декабря 2025

Томатный суп, который удивит даже гурмана: простой способ превратить обычные помидоры в невероятно ароматное блюдо — попробуйте сами

Иногда хочется сварить что-то привычное, но с изюминкой — и этот суп как раз из таких. Благодаря охотничьим колбаскам он получается сытным и ярким на вкус, а запеченный чеснок добавляет домашнего уюта. Готовится все без лишних хлопот, так что рецепт идеально подойдет для буднего дня.

Возьмите 1 кг помидоров, 4 картофелины, 5 колбасок, 70 г томатной пасты, головку чеснока, 2 луковицы, около 50 г петрушки, 30 мл масла, соль, перец и 1,7 л воды. Сначала запеките чеснок при 180–200 °C около 20 минут и выдавите мягкую серединку. В кастрюле обжарьте лук в 20 мл масла, вмешайте томатную пасту и через пару минут добавьте нарезанный кубиками картофель.

Помидоры очистите от кожицы, нарежьте и потушите вместе с овощами. Влейте горячую воду, посолите, поперчите и варите 30 минут. Колбаски нарежьте кружочками, обжарьте до румяности, добавьте рубленые стебли петрушки. За 10 минут до готовности положите в суп чесночное пюре и колбаски, дайте вкусу раскрыться до конца.

Ранее сообщалось, что если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.

помидоры — 1 кг;
картофель — 4 шт.;
охотничьи колбаски — 5 шт.;
томатная паста — 70 г;
чеснок — 1 головка;
лук репчатый — 2 шт.;
петрушка — пучок (около 50 г);
масло подсолнечное — 30 мл;
соль — по вкусу;
перец черный молотый — по вкусу;
вода — 1,7 л.
Сначала запеките чеснок при 180–200°C около 20 минут и выдавите мягкую серединку.
В кастрюле обжарьте лук в 20 мл масла, вмешайте томатную пасту и через пару минут добавьте нарезанный кубиками картофель.
Помидоры очистите от кожицы, нарежьте и потушите вместе с овощами.
Влейте горячую воду, посолите, поперчите и варите 30 минут.
Колбаски нарежьте кружочками, обжарьте до румяности, добавьте рубленые стебли петрушки.
За 10 минут до готовности положите в суп чесночное пюре и колбаски, дайте вкусу раскрыться до конца.
