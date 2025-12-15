Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:29

Бортпроводника арестовали после похлопывания коллеги по плечу

Бортпроводника United Airlines арестовали после похлопывания коллеги по плечу

Фото: Fotografo01/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бортпроводник авиакомпании United Airlines был арестован после конфликта с коллегой из Cayman Airways, в ходе которого он, по утверждениям пострадавшей, похлопал ее по плечу, пригрозив увольнением, сообщает издание Paddle Your Own Kanoo (PYOK). Инцидент произошел еще 8 марта в аэропорту Тампа во Флориде, однако широкую известность он получил только в декабре, после публикации записи с камер полицейских.

По словам стюардессы, конфликт разгорелся в служебном автобусе. Коллеге не понравилось, что она разговаривала по громкой связи. «Он подошел ко мне и сказал: „Закрой рот“. Я ответила: „Почему ты беспокоишь меня, ты расист?“» — рассказала бортпроводница. После этого, как она утверждает, мужчина прикоснулся к ее плечу, пригрозил увольнением и сфотографировал ее служебное удостоверение. Полиция провела беседу с предполагаемым нарушителем перед задержанием, и этот разговор также попал в кадр.

Сотрудник United Airlines в ходе общения с правоохранителями признал, что действительно коснулся плеча коллеги, объяснив это необходимостью «привлечь ее внимание». Мужчина заявил, что был возмущен тем, что та нарушала тишину в салоне транспорта, и даже планировал сообщить о ее поведении руководству авиакомпании.

Ранее тело мужчины обнаружили в туалетной кабине самолета, летевшего из Абакана в Москву. По предварительным данным, причиной смерти стала асфиксия. Пассажир скончался менее чем за 20 минут до посадки в столичном аэропорту Домодедово.

