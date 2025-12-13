Мужчина покончил с собой в туалете самолета В самолете авиакомпании S7 нашли тело мужчины с признаками асфиксии

На рейсе S72594 из Абакана в Москву в туалетной кабине было обнаружено тело мужчины, передает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, причиной смерти стали признаки асфиксии.

Происшествие случилось примерно в 7:50 утра, менее чем за 20 минут до посадки самолета А320 в московском аэропорту Домодедово. После прибытия в Москву на борт вызвали медиков, которые констатировали смерть 30-летнего мужчины. Высадка 170-ти пассажиров произошла с опозданием на полчаса, пока сотрудники спецслужб выносили тело.

Ранее на борту самолета пассажирка потеряла сознание из-за резкого падения давления. Медсестра из Якутии оперативно оказала экстренную помощь: определила необходимые действия и попросила нужные предметы. Благодаря ее вмешательству удалось избежать осложнений. После приземления в Санкт-Петербурге женщину встретила бригада врачей.

До этого в аэропорту Уфы при посадке на рейс в Иркутск скончался 47-летний пассажир. Ему неожиданно стало плохо, прибывшие медики не смогли спасти его. Один из пассажиров стал свидетелем происшествия — у него случился приступ эпилепсии. Еще один пассажир отказался от полета из-за пережитого стресса.