07 декабря 2025 в 08:06

Домашние тарталетки без хлопот и лишних затрат: простое песочное тесто, которое всегда держит форму и не крошится

Если хотите, чтобы новогодние закуски выглядели аккуратно и не расползались, лучше сделать тарталетки самим. Они получаются более рассыпчатыми, ароматными и не мокнут от начинок. А главное — готовятся буквально за полчаса и всегда выручают, когда гости уже на пороге.

Понадобятся сливочное масло (160 г), мука (1,5 стакана), 2 яйца, сахар (1 ч. л.), соль (2–3 щепотки) и молоко (30 мл).

Масло заранее размягчите, смешайте с сахаром, солью, молоком и яйцами. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое песочное тесто, затем охладите его под пленкой около получаса. Разделите массу на небольшие шарики и выложите по металлическим формочкам, делая проколы вилкой, чтобы тесто не пузырилось.

Выпекайте при 180 градусах примерно 10 минут, не открывая духовку. Когда заготовки остынут, аккуратно достаньте их из форм. Такие тарталетки идеально подходят под любую начинку — от салатов до мягких намазок. Приятного аппетита!

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Проверено редакцией
кулинария
блюда
еда
рецепты
Марина Макарова
М. Макарова
