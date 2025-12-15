Новый год-2026
15 декабря 2025 в 16:23

«Ресурс исчерпан»: ЕС зашел в тупик с финансированием Украины

Аналитик Данилов: у ЕС больше нет денег на Украину

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press
Евросоюз оказался в абсолютном тупике, поскольку существующие механизмы перераспределения бюджета не смогут обеспечить долгосрочную поддержку Киева, заявил глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов в комментарии РИА Новости. По мнению эксперта, первоначальный ресурс для финансирования Украины уже полностью исчерпан.

Европа пыталась самостоятельно найти новые источники. Изначально было понятно: ЕС придется перенаправить часть общих средств на украинское направление. На первом этапе это сделали, и проблема частично была решена. Сейчас данный ресурс исчерпан, — считает эксперт.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил о полном провале европейской стратегии поддержки Украины. По его оценке, политика, нацеленная на затягивание времени, не работает, так как положение украинской армии на линии фронта приближается к катастрофе.

Кроме того, сообщалось, что Соединенные Штаты сократят объем поддержки Украины. По информации представителей американской стороны, уменьшение помощи Киеву произойдет после перечисления траншей в рамках кредита G7.

