09 декабря 2025 в 10:07

В США раскрыли, когда сократят поддержку Украины

Politico: США сократят поддержку Киева после последних траншей по кредиту G7

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Shutterstock/FOTODOM
США сократят поддержку Украины, сообщило европейское издание газеты Politico. Представители американской стороны заявили, что уменьшат поддержку Киева после выплаты траншей по кредиту G7.

Штаты заявили, что сократят поддержку Украины после выплаты последних траншей от G7, о котором договорилась администрация [бывшего президента США Джо] Байдена, — говорится в сообщении.

В прошлом году страны G7 решили выделить Украине кредит в размере около $50 млрд. Эти средства будут поступать за счет доходов, которые получили западные страны от продажи или управления российскими активами, замороженными из-за санкций.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует финансирование Украины на 2026–2027 годы исходя из прогноза о завершении военного конфликта в конце 2026 года, говорится в письме главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен лидерам ЕС. Согласно документу, даже при условии прекращения спецоперации и с учетом всей обещанной поддержки украинское государство столкнется со значительным дефицитом финансирования. В письме подчеркивается необходимость привлечения дополнительных средств.

