Маск раскрыл тайну необычного имени своего ребенка

Предприниматель Илон Маск выбрал для одного из своих детей от подруги Шивон Зиллис среднее имя — Секар. По словам миллионера, ребенка назвали в честь индийского физика Субрахманьяна Чандрасекара, передает The Hindu.

Отмечается, что ученый получил Нобелевскую премию за исследования физических процессов, связанных со строением и эволюцией звезд. Всего у Зиллис и Маска четверо детей: Азур, Страйдер, Аркадия и Селдон Ликург. У кого из них есть среднее имя, не уточнялось.

