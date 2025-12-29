Новый год — 2026
Маск раскрыл тайну необычного имени своего ребенка

Маск назвал ребенка от Зиллис в честь индийского физика

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Предприниматель Илон Маск выбрал для одного из своих детей от подруги Шивон Зиллис среднее имя — Секар. По словам миллионера, ребенка назвали в честь индийского физика Субрахманьяна Чандрасекара, передает The Hindu.

Отмечается, что ученый получил Нобелевскую премию за исследования физических процессов, связанных со строением и эволюцией звезд. Всего у Зиллис и Маска четверо детей: Азур, Страйдер, Аркадия и Селдон Ликург. У кого из них есть среднее имя, не уточнялось.

Ранее Маск заявил, что нелегальная миграция может лишить США демократии и привести к власти одну политическую силу. По его мнению, это часть целенаправленной стратегии. Маск обвинил радикальных левых политиков в использовании мошеннических государственных программ для массового ввоза мигрантов.

До этого Маска раскритиковали за публикацию, связанную с декольте актрисы Сидни Суини. Под постом с премьеры фильма «Горничная», где знаменитость предстала в белом платье с глубоким вырезом, миллиардер разместил изображение женщины, страдающей от болей в спине из-за большого размера груди, что интернет-пользователи сочли оскорбительным.

