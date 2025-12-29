Взрывчатку под машиной обнаружили в автосервисе Красного Луча в ЛНР

В Луганской Народной Республике работники автосервиса в городе Красный Луч обнаружили взрывчатку под одной из обслуживаемых машин, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах. По его словам, устройство нашли под днищем Lada Niva Travel, которую загнали на подъемник.

Собеседник телеканала отметил, что обнаруженный предмет оказался самодельным взрывным устройством. Кому предназначался взрывпакет — неизвестно, добавил он.

