Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 18:41

Взрывчатку под машиной обнаружили в автосервисе Красного Луча в ЛНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Луганской Народной Республике работники автосервиса в городе Красный Луч обнаружили взрывчатку под одной из обслуживаемых машин, сообщил источник РЕН ТВ в правоохранительных органах. По его словам, устройство нашли под днищем Lada Niva Travel, которую загнали на подъемник.

Собеседник телеканала отметил, что обнаруженный предмет оказался самодельным взрывным устройством. Кому предназначался взрывпакет — неизвестно, добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве заочно арестовали еще троих причастных к теракту против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова, пишет ТАСС. Все фигуранты дела числятся в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Один из участников курировал организацию теракта, тогда как двое остальных отвечали за доставку самодельного взрывного устройства.

До этого гособвинение запросило приговорить к пожизненному заключению Ахмаджона Курбонова, обвиняемого в теракте против Кириллова. Участник судебного процесса рассказал, что Роберту Сафаряну запросили 28 лет лишения свободы, Батухану Точиеву — 26 лет, Рамазану Падиеву — 24 года. Суд рассматривает дело в закрытом режиме.

Россия
ЛНР
взрывчатки
машины
автосервисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На ЗАЭС возобновилась работа высоковольтной линии
Ушаков раскрыл реакцию Трампа на атаку резиденции Путина
Ушаков рассказал, что США рекомендовали Зеленскому
ВСУ атаковали резиденцию Путина: что произошло, реакция, что сказал Лавров
Ушаков посчитал, сколько раз в 2025 году общались Путин и Трамп
Названы самые популярные языки в мире
В России начнут ежегодно проводить Неделю космоса
Кастрированный маньяк: следователь рассказал про странное дело из нулевых
Главу муниципалитета задержали по делу о взрыве 20-летней давности
Вор избил сотрудника магазина за просьбу вернуть украденное
Генпрокуратура дала отпор американскому университету с двойным дном
Соседи Долиной раскрыли, как встретят Лурье после переезда
Трамп провел разговор с Путиным
Глоба назвала судьбоносные даты 2026 года
Марочко раскрыл, что поможет развить наступление на Славянск
«Инопланетный корабль» снова привлек внимание ученых
Российская лыжница Непряева показала 27-й результат в Италии
Конгрессвумен Грин рассказала, кто виноват в росте госдолга США и войнах
Россиянам дали неутешительный прогноз по росту цен на жилье в 2026 году
Запекаю утиные ножки конфи: мясо, отваливающееся от кости!
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.