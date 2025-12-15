Творожное печенье с бананом и яблоком — полезный перекус без сахара: всего 30 минут в духовке

Это печенье создано для тех, кто ищет здоровую альтернативу магазинным сладостям. Оно не содержит сахара, муки и масла, но при этом остается нежным, мягким и по-настоящему вкусным. Натуральная сладость банана и яблока, легкая кислинка творога и лимона, сытность овсянки — идеальная формула для полезного перекуса, который заряжает энергией и дарит чувство сытости.

В миске смешиваю обезжиренный творог (250 г), овсяные хлопья (100 г), жидкий мед (10 г) и сок лимона (25 г). Тщательно перетираю ложкой или руками, чтобы творог стал более однородным. Оставляю смесь на 30–40 минут при комнатной температуре — за это время хлопья впитают влагу и размягчатся.

Бананы (около 2 шт.) разминаю в пюре вилкой (должно получиться ~170 г). Яблоко (100 г) натираю на крупной терке. Добавляю банановое пюре и тертое яблоко в творожно-овсяную смесь. Хорошо перемешиваю до однородности.

Противень застилаю пергаментом или силиконовым ковриком. Мокрыми руками или столовой ложкой формирую небольшие печенья (получается 13–14 штук). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 30 минут, пока печенье не схватится и слегка не подрумянится по краям. Даю остыть на решетке.

