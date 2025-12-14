Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Такие «Лисички» станут лучшей закуской на празднике — готовлю печенье в панировке к Новому году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы любите хворост и пончики, этот рецепт вас покорит. Тонкое, пустотелое и невероятно хрустящее печенье тает во рту, оставляя легкий ванильно-сливочный шлейф.

Для этого необычного печенья мне понадобится: желтки (2 шт.), вода (20 г), сахар (50 г), щепотка соли и ванилина, ликер (1 ч. л.), мука (150 г), растительное масло без запаха (700 мл).

Сначала готовлю тесто: в миске смешиваю желтки, холодную воду, сахар, соль, ванилин и ликер. Алкоголь здесь не для вкуса, а для эластичности — он не даст тесту сильно впитывать масло. Просеиваю муку и постепенно ввожу в жидкую основу. Замешиваю крутое, но гладкое тесто. Делю его на 12 частей. Из каждого кусочка леплю грибок: формирую толстенькую ножку, а оставшееся тесто расплющиваю в тонкую шляпку, которую надрезаю вилкой, создавая текстуру, как у лисички. В сотейнике с толстым дном сильно разогреваю масло (проверяю, бросив щепотку теста — оно должно сразу всплыть с пузырьками). Обжариваю грибки партиями по 15–30 секунд до золотистого цвета. Они должны сразу всплыть и закрутиться. Выкладываю на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки масла. Полностью остужаю и перед подачей обильно посыпаю сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
