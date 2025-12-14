Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Такой крабовый салат вы еще не пробовали — готовлю корейский вариант с чукой и соусом

Если вы любите морепродукты, этот салат вам понравится. Нежные крабовые палочки, пикантная чука в ореховом соусе и сладкая кукуруза создают гармоничный ансамбль.

Для этого быстрого салата мне понадобится: чука в ореховом соусе (200 г), крабовые палочки (150 г), яйца (3 шт.), консервированная кукуруза (150 г).

Все ингредиенты предварительно подготавливаю. Яйца отвариваю вкрутую, остужаю и очищаю. Крабовые палочки достаю из холодильника заранее, чтобы они были комнатной температуры — так салат будет вкуснее. Чуку, если она была заморожена, размораживаю согласно инструкции на упаковке. Нарезаю крабовые палочки и яйца некрупным кубиком. Кукурузу откидываю на дуршлаг, чтобы стек лишний рассол. В просторной салатнице соединяю чуку вместе с ореховым соусом, нарезанные крабовые палочки, яйца и кукурузу. Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Поскольку чука уже в соусе, дополнительная заправка обычно не требуется. Даю салату 10–15 минут постоять в холодильнике, чтобы вкусы соединились. Подаю сразу же.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

