Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 16:25

У бойца ВСУ нашли видео избиения мобилизованных

ТАСС: украинские военные снимали на телефон избиения мобилизованных в ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Бойцы ВСУ снимали на камеру мобильного телефона издевательства над украинскими мобилизованными, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, соответствующее видео было обнаружено на телефоне одного из ликвидированных солдат.

Боевики разбираются с провинившимися мобилизованными, скорее всего, ушедшими в СОЧ (самовольное оставление части — NEWS.ru). С уставными взаимоотношениями в рядах ВСУ не все хорошо, как и с боевым духом, — сказал собеседник агентства.

Ранее пленный военнослужащий Петр Гай сообщил, что командиры поставили задачу бойцам ВСУ в Красноармейске переодеваться в гражданскую одежду и расстреливать мирных жителей при попытке покинуть город. По его словам, они ходили по квартирам и грабили жилища. Солдаты ВСУ сидели в одном из помещений, когда раздались взрывы, после к ним пришли российские солдаты, накормили и дали сигареты, рассказал пленный.

До этого пленный украинский солдат Николай Тимченко рассказал, что сотрудники центров комплектования во время распределения избивают новобранцев. В своем видеоинтервью он утверждал, что избиения продолжаются и на полигоне. По его словам, около 50 человек с ограниченной годностью были принудительно отправлены на фронт, при этом у них изъяли документы.

ВСУ
бойцы
Россия
Украина
