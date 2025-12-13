Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 19:42

Радиоперехват раскрыл состояние бойцов «Азова» на Рубцовском направлении

ТАСС: бойцы «Азова» на Рубцовском направлении деморализованы и боятся идти в бой

Фото: Социальные сети
Бойцы третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) деморализованы и боятся идти в бой на Рубцовском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Согласно перехваченным переговорам, украинские военные также жалуются на отсутствие питания.

У меня уже тут апатия. Я хочу отсюда уйти. Понятно, что туда идти — самоубийство. Страшно очень, — говорил один из военнослужащих.

Ранее стало известно, что значительная часть военнослужащих 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покидает позиции после получения приказа о переводе в зону боевых действий. По информации источника, ситуация с дисциплиной в подразделении остается крайне напряженной.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что усиление репрессий не удержит солдат ВСУ от дезертирства. Он отметил, что коррупционный скандал в окружении действующего президента страны Владимира Зеленского и экономический спад изменили отношение украинцев к военному конфликту.

