«Ничего не изменится»: военэксперт о массовом дезертирстве в ВСУ

Усиление репрессий не удержит солдат ВСУ от дезертирства, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, коррупционный скандал в окружении действующего президента страны Владимира Зеленского и экономический спад изменили отношение украинцев к военному конфликту.

Я думаю, что ничего не изменится, если ВСУ будут усилять репрессии. Люди будут убегать, потому что военный конфликт перестал быть смыслом жизни украинцев. Вначале их могли подвести под какую-то идеологию защиты родины. Сегодня на фоне коррупционного скандала, который охватил практически все сферы жизни, бедственного положения на фронте и самого бедственного положения в экономике, где реально семьи военнослужащих, бедствуют, не доедают, все идет к тому, что военные действия перестали быть популярными, — высказался Матвийчук.

Военэксперт отметил, что мобилизованные украинцы прекрасно понимают, что отправка на фронт — это билет в один конец. Собеседник добавил, что дезертиры не мотивированы вести боевые действия и хотят сохранить жизнь.

Сегодня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в проблемах на фронте и потребовала замены начальника Генерального штаба, Главкома сухопутных войск. Происходит то, что эти дезертиры — это люди, которые уже не мотивированы на военные действия, которые прекрасно понимают, что поход на фронт — это поход в одну сторону только на кладбище. И они дезертируют для того, чтобы сохранить свои жизни, — резюмировал Матвийчук.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что данные о значительных потерях украинской армии негативно влияют на желание граждан заключать с ней контракт. Военблогер пояснил, что за официальной информацией о пропавших без вести чаще всего скрываются погибшие военнослужащие ВСУ.