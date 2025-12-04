Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 11:13

Эксперт раскрыл, что отпугивает потенциальных рекрутов от ВСУ

Военблогер Рожин: данные о потерях ВСУ демотивируют потенциальных контрактников

ВС Украины ВС Украины Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Данные о значительных потерях украинской армии негативно влияют на желание граждан заключать с ней контракт, заявил военный эксперт Борис Рожин в беседе с ТАСС. Военблогер пояснил, что за официальной информацией о пропавших без вести чаще всего скрываются погибшие военнослужащие ВСУ.

Он также отметил, что статистика по дезертирам и тяжелораненым наглядно отражает реальное положение дел в войсках. Рожин подчеркнул, что осознание масштабов потерь отпугивает как молодежь, так и людей старшего возраста.

Это <…> выливается в конечном итоге в нехватку мотивированной пехоты, которая воевала бы добровольно, а не из-под палки или под угрозой убийства. <…> Соответственно, такие цифры будут еще сильнее демотивировать людей рассматривать вступление в ВСУ даже за обещанные деньги, — сказал военблогер.

Эксперт добавил, что проблема нехватки добровольцев наблюдалась и ранее, например при попытках формирования так называемого Украинского легиона за рубежом. Он констатировал, что даже финансовые обещания не способны кардинально изменить эту негативную тенденцию.

Ранее командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) бросило на убой военнослужащих из 158-й бригады ВСУ, не обеспечив их необходимым снаряжением. Известно, что в украинской армии практикуются «командировки» личного состава в штурмовые подразделения, где эти бойцы идут в первых рядах и несут тяжелые потери.

Украина
ВСУ
Борис Рожин
потери
