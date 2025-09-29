«Азов» отправил бойцов ВСУ на смертельный штурм Переданных «Азову» солдат из 158-й бригады ВСУ бросили на убой

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) кинуло на убой военнослужащих из 158-й бригады ВСУ, сообщила ТАСС пресс-служба силовых структур. Там указали, что бойцов ничем не обеспечили.

Командование «Азова» ничем не обеспечило «прикомандированных» к ним военнослужащих из 158-й отдельной механизированной бригады и бросило на убой. В соцсетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й ОМБр в составе «Азова», — указал собеседник агентства.

Авторы пояснили, что в ВСУ наблюдается практика так называемых «командировок», когда из соседних бригад личный состав передается в распоряжение штурмовикам. Эти бойцы идут затем в первых рядах, «принимая на себя огневое поражение и неся потери».

ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных бойцов бригад «Азов» и «Лють», отказавшихся сложить оружие. Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев добавил, что освобождено более одного квадратного километра территории.

В свою очередь капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России своими успехами в Юнаковке Сумской области дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому. Противник оставлял другие направления ради попыток сдерживания российской армии.