Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 03:55

«Азов» отправил бойцов ВСУ на смертельный штурм

Переданных «Азову» солдат из 158-й бригады ВСУ бросили на убой

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) кинуло на убой военнослужащих из 158-й бригады ВСУ, сообщила ТАСС пресс-служба силовых структур. Там указали, что бойцов ничем не обеспечили.

Командование «Азова» ничем не обеспечило «прикомандированных» к ним военнослужащих из 158-й отдельной механизированной бригады и бросило на убой. В соцсетях уже появляются некрологи погибших военнослужащих 158-й ОМБр в составе «Азова», — указал собеседник агентства.

Авторы пояснили, что в ВСУ наблюдается практика так называемых «командировок», когда из соседних бригад личный состав передается в распоряжение штурмовикам. Эти бойцы идут затем в первых рядах, «принимая на себя огневое поражение и неся потери».

ВС РФ уничтожили в районе Клебан-Быкского водохранилища 10 заблокированных бойцов бригад «Азов» и «Лють», отказавшихся сложить оружие. Начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев добавил, что освобождено более одного квадратного километра территории.

В свою очередь капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что армия России своими успехами в Юнаковке Сумской области дала «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому. Противник оставлял другие направления ради попыток сдерживания российской армии.

ВСУ
военные
Украина
Азов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Кажется, будто гриб»: боец рассказал о новых «изобретениях» ВСУ в ДНР
Массовый десант мигрантов высадился в европейскую страну
В деле о хищениях у Минобороны РФ появился новый фигурант
В Китае за неделю обнаружили более 3 тыс. случаев лихорадки чикунгунья
День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии: открытки для близких
Кадровые чистки и освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 29 сентября
Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ бросили умирать раненого наемника из США
«Это мрачно»: Сальдо описал обстановку в подконтрольном Киеву Херсоне
Песков объяснил, как Россия ответит на сбитие объектов в ее пространстве
Швеция задумалась о создании собственного ядерного оружия
Кардиохирург Лео Бокерия сравнил вред от обычных и электронных сигарет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 29 сентября: инфографика
Мошенники придумали новую схему с доходами от продажи полезных ископаемых
Более 80 украинских дронов сбили в небе над Россией ночью
Сахалинским работникам ужесточили наказание по делу о взрыве газа
Шерпа России рассказала, от чего зависит участие Путина в саммите G20
Свидетели трагедии в «Крокусе» раскрыли новые детали о террористах
Венгрия продвигает идею отказа Украины от территорий
Норвегия закрыла один из аэропортов из-за «вторжения» беспилотников
В Госдуме объяснили, может ли работодатель не индексировать зарплату
Дальше
Самое популярное
Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму
Общество

Классическое болгарское лечо с морковью — ароматная заготовка на зиму

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных
Общество

Картофель по-французски с луком и морковью: обалденное блюдо вкуснее мясных

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.