Военный эксперт объяснил, как Россия дала «пощечину» Сырскому

Вооруженные силы России дали «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области, такое мнение высказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, которые приводит aif.ru, противник снимал части с других направлений, чтобы не потерять населенный пункт.

В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось, — констатировал Дандыкин.

Он назвал потерю Юнаковки большим ударом для Вооруженных сил Украины. Как отметил Дандыкин, в Киеве считали населенный пункт неприступной фортецией. Для России же это серьезная оперативно-тактическая победа, заключил эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что освобождение Юнаковки позволило российским войскам рассечь украинский фронт в этом регионе пополам. По его словам, от Сум армию России отделяют всего 35 километров.