Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 08:28

Военный эксперт объяснил, как Россия дала «пощечину» Сырскому

Военэксперт Дандыкин назвал освобождение Юнаковки пощечиной Сырскому

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Global Look Press

Вооруженные силы России дали «пощечину» главнокомандующему армией Украины Александру Сырскому, освободив Юнаковку в Сумской области, такое мнение высказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, которые приводит aif.ru, противник снимал части с других направлений, чтобы не потерять населенный пункт.

В принципе, для Сырского это пощечина. Они снимали части с других направлений, в том числе из Донбасса для того, чтобы устоять. Не получилось, — констатировал Дандыкин.

Он назвал потерю Юнаковки большим ударом для Вооруженных сил Украины. Как отметил Дандыкин, в Киеве считали населенный пункт неприступной фортецией. Для России же это серьезная оперативно-тактическая победа, заключил эксперт.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что освобождение Юнаковки позволило российским войскам рассечь украинский фронт в этом регионе пополам. По его словам, от Сум армию России отделяют всего 35 километров.

Украина
Сумская область
ВСУ
Александр Сырский
ВС РФ
СВО
Василий Дандыкин
военные эксперты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.