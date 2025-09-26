Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
26 сентября 2025 в 18:35

Военэксперт раскрыл значение освобождения Россией «сердца» Сумской области

Военэксперт Баранец: взятием Юнаковки ВС РФ разрубили украинский фронт пополам

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие населенного пункта Юнаковка в Сумской области позволило российским войскам рассечь украинский фронт в этом регионе пополам, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, от Сум армию России отделяет всего 35 километров.

Юнаковка фактически находится в сердце Сумской области. От Юнаковки до Сум всего лишь 35 километров. Уничтожен один из мощнейших логистических пунктов украинской армии. Со взятием Юнаковки мы украинский фронт в этой области не только прорвали, но и фактически разрубили пополам, — пояснил Баранец.

Он добавил, что через Юнаковку осуществлялось снабжение не только украинских войск в Сумской области, но и группировки ВСУ, вторгшейся в Курскую область. По его словам, успешное развитие наступления создает угрозу для армии Украины в соседней Черниговской области.

Юнаковка была тем самым логистическим центром, который подпитывал группировки Украины в Сумской области. С взятием Юнаковки мы можем говорить, что наконец-то поставлена точка в уничтожении украинской группировки, которая вторглась в Курскую область. Для нашей армии это, безусловно, означает еще и значительное улучшение своих позиций. Если развитие так дальше и пойдет, то будет угроза и для Черниговской области, где украинцы держат серьезную группировку, но теперь им придется оттягивать оттуда войска и облегчать нам работу на том направлении, — резюмировал Баранец.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что взятие под контроль села Юнаковка открыло Вооруженным силам России дорогу на Сумы. Он подчеркнул, что это долгожданное и значимое достижение для группировки «Север», которое переламывает ход боевых действий на этом направлении.

