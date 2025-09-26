Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 14:12

Стало известно, как взятие Юнаковки перевернет ход СВО

Военэксперт Дандыкин: взятие Юнаковки откроет ВС России дорогу на Сумы

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие под контроль села Юнаковка открыло Вооруженным силам России дорогу на Сумы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что это долгожданное и значимое достижение для группировки «Север», которое переламывает ход боевых действий на этом направлении. По словам военэксперта, контроль над этим транспортным узлом лишает украинские войска возможности для нападений на приграничные территории РФ.

Взятие Юнаковки в Сумской области — это долгожданное событие. Там шли ожесточенные встречные бои, ВСУ атаковали. Это тот самый логистический и транспортный узел, откуда украинская армия нападала на Курскую область. Это значимое достижение ВС РФ, а именно группировки «Север». Это облегчит России боевые действия по освобождению других населенных пунктов и окружению Сум, обезопасит приграничье, так как рядом Курская область, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели смогли освободить четыре населенных пункта. По данным Министерства обороны РФ, речь идет о Юнаковке, Переездном в ДНР, а также Березовом и Калиновском Днепропетровской области.

СВО
ВСУ
Россия
Юнаковка
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
«Самозапрет на новости»: Артемий Лебедев выступил с необычной инициативой
В истории о сгоревшей в квартире россиянке всплыли мошенники
«Думали, как выжить»: Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным
Складываю свинину в квас – получается верещака по-белорусски
Названа главная опасность кредитов и кредитных карт
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 сентября, фото, видео
Власти Германии хотят пойти на неожиданный шаг из-за беспилотников
Отчим облил падчерицу кипятком за отказ помыть посуду
Итальянская паста карбонара – блюдо, которое влюбляет с первой вилки
Итальянские макароны с чесноком и оливковым маслом — готовлю за 15 минут
Украинские дроны не достигли важной цели в российском регионе
28 сентября — День машиностроителя в России: праздник инженерной мысли
Обладатель Кубка Стэнли из «Вашингтон Кэпиталз» перейдет в «Металлург»
В Вильнюсском аэропорту задержали рейсы из-за гражданского дрона
Российские войска продолжают выбивать ВСУ из одного города в ДНР
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.