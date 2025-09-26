Стало известно, как взятие Юнаковки перевернет ход СВО

Взятие под контроль села Юнаковка открыло Вооруженным силам России дорогу на Сумы, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он подчеркнул, что это долгожданное и значимое достижение для группировки «Север», которое переламывает ход боевых действий на этом направлении. По словам военэксперта, контроль над этим транспортным узлом лишает украинские войска возможности для нападений на приграничные территории РФ.

Взятие Юнаковки в Сумской области — это долгожданное событие. Там шли ожесточенные встречные бои, ВСУ атаковали. Это тот самый логистический и транспортный узел, откуда украинская армия нападала на Курскую область. Это значимое достижение ВС РФ, а именно группировки «Север». Это облегчит России боевые действия по освобождению других населенных пунктов и окружению Сум, обезопасит приграничье, так как рядом Курская область, — пояснил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что российские военные в течение недели смогли освободить четыре населенных пункта. По данным Министерства обороны РФ, речь идет о Юнаковке, Переездном в ДНР, а также Березовом и Калиновском Днепропетровской области.