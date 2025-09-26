Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 12:39

Минобороны России объявило об освобождении четырех населенных пунктов

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные в течение недели смогли освободить четыре населенных пункта, сообщили в Минобороны РФ. Речь идет о Юнаковке в Сумской области, Переездном в ДНР, а также Березовом и Калиновском в Днепропетровской области.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий продвинулись в глубину обороны противника в Сумской области и освободили населенный пункт Юнаковка Сумской области, — уточнили в ведомстве.

Ранее в министерстве рассказали, что ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники. В Минобороны пояснили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры.

Также стало известно, что российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины и уничтожили два самолета Як-52. Там находилось около десятка летательных аппаратов А-22, они также были разбиты.

Минобороны
ДНР
Днепропетровская область
Сумская область
