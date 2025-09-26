Российские военные сообщили о массированных атаках по целям на Украине

Российские военные сообщили о массированных атаках по целям на Украине Минобороны: ВС России за неделю нанесли серию ударов по военным объектам Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам Украины за минувшую неделю, сообщили в Минобороны РФ. Для атак применялись высокоточное оружие и беспилотники.

С 20 по 26 сентября Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, — говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, инфраструктура военных аэродромов, пункты временной дислокации украинских военных, подразделений сил специальных операций и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские военные ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины и уничтожили два самолета Як-52. Там находилось около десятка летательных аппаратов А-22, они также были разбиты. Кроме того, военные нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса Patriot ВСУ. В результате атаки удалось уничтожить не только пусковую установку и кабину боевого управления, но и радиолокационную станцию AN/МPQ-65.