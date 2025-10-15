Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 17:03

Наступление ВС РФ на Сумы 15 октября: «обнуление» мобилизованных, Юнаковка

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Сумской области Украины, где ВС РФ ведут наступление. Какие последние новости об этом выходили сегодня, 15 октября 2025 года, что сейчас происходит у Сум, Юнаковки, Алексеевки, Новоконстантиновки, Бессаловки, Андреевки, Варачино, Кондратовки?

Бои и события в Сумской области в среду, 15 октября: обстановка на фронте сегодня

«На Сумском направлении обстановка складывается очень непросто. Украинские формирования активно атакуют, пытаясь повторить Кондратовский план у Алексеевки. Штурмовые группы 225-го ОШП штурмуют в районе балки у Алексеевки. При этом отмечаются попытки противника засылать ДРГ, переодетые в российскую форму одежды. Западнее также намечается активизация ВСУ, так как к Кондратовке были переброшены три штурмовые группы 158-й ОМБр», — пишет «Архангел спецназа».

По словам авторов канала, в районе Юнаковки фиксируется усиление передовых групп на рубеже Садки — Могрица, ВСУ хотят провести контратаку с юго-востока на город.

«В 7 км юго-восточнее оборудовали позиции отряды 140-го ОЦ ССО, а восточнее Юнаковки занимают рубежи десантники 80-й ОДШБр. Обстановка на Сумском направлении напряженная. Противник пытается давить пехотными группами при поддержке беспилотных атак. Причем расчеты БПЛА переместили ближе к передовой, что осложняет логистику. Дорога Рыльск — Льгов под прицелом FPV противника, ездить по ней опасно», — добавил «Архангел спецназа».

«Северный ветер» передает, что на Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области по выявленным позициям ВСУ активно работают российская авиация и артиллерия группировки «Север».

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Штурмовые подразделения морской пехоты продолжают продвижение на правом фланге наступления. Противник активных действий не предпринимал и сосредоточился на восстановлении боеспособности штурмовых групп. Штурмовые группы морской пехоты продвинулись в лесопосадках в районе Кондратовки на 150 м. В ходе боев взят в плен военнослужащий 71-й ОЕБр. Пленный просидел в посадках возле Алексеевки более суток с оторванной рукой, прежде чем „северяне“ вытащили его и оказали первую помощь. Его запросы к украинскому командованию об эвакуации были проигнорированы. Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили „обнулить“. На Теткинском и Глушковском участках фронта без существенных изменений. Артиллерия группировки „Север“ работала по выявленным целям ВСУ в районе Рыжевки», — добавил «Северный ветер».

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в течение недели ВСУ предпринимали попытки провести контратаки по захвату позиций на рубеже обороны 1434-го полка «Ахмат-Чечня» в районах н. п. Новониколаевка и Варачино Сумской области.

«Штурмовые группы ВСУ заходили и пытались овладеть позициями подразделений 1434-го полка „Ахмат-Чечня“ и полка 1443 с различных направлений, в бой были отправлены подразделения 225-го ОШП и 71-й ОЕБр ВСУ. Передвижение подразделений противника каждый раз вскрывали операторы БПЛА, благодаря чему по штурмовым группам врага наносилось комплексное огневое поражение огнем из танков, минометов, расчетов АГС, а также ударами FPV-дронов и сбросами с БПЛА. Следом подразделения полка настигали военнослужащих ВСУ, которые при оказании сопротивления уничтожались на месте в стрелковом бою. Были и те, кто проявил благоразумие и сдался в плен. За пять дней попыток контратак противник бросил в бой 8 штурмовых групп, безвозратно потерял 25 военнослужащих, до 5 военнослужащих ВСУ были ранены и отступили, остальные сдались в плен», — добавил он.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

В Минобороны РФ сегодня сообщили, что подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Корчаковка, Павловка, Пролетарское, Кондратовка, Варачино и Садки Сумской области.

