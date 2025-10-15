Командование 71-й егерской бригады ВСУ приняло решение ликвидировать штурмовую группу из отказников и принудительно мобилизованных, сообщили в российских силовых структурах РИА Новости. Инцидент произошел на Сумском направлении, где украинское командование преднамеренно оставило раненого бойца, которого взяли в плен ВС РФ, без эвакуации.

Штурмовая группа состояла из отказников и принудительно мобилизованных, которых, по его словам, командиры решили «обнулить», — говорится в сообщении.

Ранее глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил о возможном начале мобилизации по спискам избирателей на Украине. По его словам, подобная практика являлась бы нормальным решением.

Кроме того, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов заявил о скрытой мобилизации женщин в Вооруженные силы Украины. По его данным, это обусловлено не только боевыми потерями, но и наличием в стране подготовленного женского контингента, а власти целенаправленно расширяют мобилизационную базу под предлогом гендерного равенства.