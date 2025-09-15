Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 15:06

Стало известно, кого Украина тайно мобилизует в ряды ВСУ

Генерал Попов: Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием в стране уже подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что украинские власти целенаправленно расширяют контингент для мобилизации, используя принцип гендерного равенства.

Не надо думать, что Украина совсем обеднела в мужском населении. Надо учитывать еще, что там достаточно хорошо подготовлен женский персонал. Их скрытно мобилизуют, готовят не только медиков, но и снайперов, водителей машин и автомобильной техники, специалистов, владеющих роботизированными системами, системами управления и умеющих работать с системами ПВО. Это, в общем-то, женские профессии, что греха таить. Возможности такие есть, они это прекрасно понимают. Гендерное равенство точно будет осуществлено, — пояснил Попов.

Ранее стало известно, что девушки на Украине впервые подписали контракт на службу в ВСУ для молодежи от 18 до 24 лет. В Генеральном штабе украинской армии добавили, что они будут занимать должности операторов БПЛА.

ВСУ
Украина
женщины
мобилизации
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.