Стало известно, кого Украина тайно мобилизует в ряды ВСУ

Украина тайно мобилизует женщин в ряды ВСУ, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это связано не только с потерями, но и с наличием в стране уже подготовленного женского контингента. Генерал отметил, что украинские власти целенаправленно расширяют контингент для мобилизации, используя принцип гендерного равенства.

Не надо думать, что Украина совсем обеднела в мужском населении. Надо учитывать еще, что там достаточно хорошо подготовлен женский персонал. Их скрытно мобилизуют, готовят не только медиков, но и снайперов, водителей машин и автомобильной техники, специалистов, владеющих роботизированными системами, системами управления и умеющих работать с системами ПВО. Это, в общем-то, женские профессии, что греха таить. Возможности такие есть, они это прекрасно понимают. Гендерное равенство точно будет осуществлено, — пояснил Попов.

Ранее стало известно, что девушки на Украине впервые подписали контракт на службу в ВСУ для молодежи от 18 до 24 лет. В Генеральном штабе украинской армии добавили, что они будут занимать должности операторов БПЛА.