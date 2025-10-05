На Украине нашли способ поймать больше уклонистов от мобилизации

Украинские власти могут начать проводить мобилизацию по спискам избирателей, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает интернет-газета «Страна.ua». По его словам, это было бы нормальной практикой.
У нас самый точный и полный реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся, — сказал Тимочко.
По его словам, в рядах ВСУ сейчас наблюдается нехватка личного состава и нововведение могло бы помочь быстрее действовать на местах. Тимочко отмечает, что мобилизация будет эффективной, если в ее основе лежит «информационная база».
Его слова стали ответом на сообщения о том, что на Украине закрыли главную лазейку для уклонистов в возрасте от 25 до 60 лет: всех автоматически добавили в новый электронный реестр. По подсчетам украинских экспертов, нововведение может затронуть примерно 1,5 млн человек, в том числе тех, кому полагалась отсрочка по состоянию здоровья.
Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поймали и увезли в неизвестном направлении кота, которого увидели на дороге. На записях видно, как человек в военной форме хватает животное и спешно садится в машину, а затем уезжает.