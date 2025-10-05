Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 18:06

На Украине нашли способ поймать больше уклонистов от мобилизации

Тимочко назвал списки избирателей самым точным реестром призывников для ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские власти могут начать проводить мобилизацию по спискам избирателей, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает интернет-газета «Страна.ua». По его словам, это было бы нормальной практикой.

У нас самый точный и полный реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся, — сказал Тимочко.

По его словам, в рядах ВСУ сейчас наблюдается нехватка личного состава и нововведение могло бы помочь быстрее действовать на местах. Тимочко отмечает, что мобилизация будет эффективной, если в ее основе лежит «информационная база».

Его слова стали ответом на сообщения о том, что на Украине закрыли главную лазейку для уклонистов в возрасте от 25 до 60 лет: всех автоматически добавили в новый электронный реестр. По подсчетам украинских экспертов, нововведение может затронуть примерно 1,5 млн человек, в том числе тех, кому полагалась отсрочка по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поймали и увезли в неизвестном направлении кота, которого увидели на дороге. На записях видно, как человек в военной форме хватает животное и спешно садится в машину, а затем уезжает.

Украина
избиратели
ВСУ
призывники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ХАМАС сделало заявление о сроках освобождения израильских заложников
«Более-менее»: Челестини оценил победный матч против «Спартака»
Протестующие вновь перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси
Новый учебник истории, критика ИИ, глупости: куда пропал Владимир Мединский
«Не так страшно»: военный рассказал о пользе опыта физрука в зоне СВО
Богомаз озвучил последствия атаки БПЛА на «Мираторг» в Брянской области
Россиянин удивился большому счету в ресторане и вызвал полицию
«Очень незауряден»: аналитик указал на одну черту Путина
В ВСУ взбунтовались из-за «уничтожения» целой роты противников Зеленского
Тысяча туристов застряла на Эвересте: что случилось, они все умрут?
Подросток попросил ChatGPT составить план убийства одноклассника
Фейковая племянница Шойгу увела у москвичей 200 млн рублей
В Сербии раскрыли истинную цель санкций США против NIS
Кровавая перестрелка произошла в техасском ночном клубе
МИД России предупредил о дипфейке с Марией Захаровой
В Госдуме хлесткой фразой высмеяли русофобов Запада после выборов в Чехии
ЦСКА обыграл «Спартак» в матче чемпионата России
Раскрыты детали гибели россиянки на курорте в Болгарии
В Совфеде назвали показными слова Зеленского о прекращении огня
Заслуженный артист Белоруссии попал под атаку дронов в Донецке
Дальше
Самое популярное
Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час
Общество

Турецкая картофельная запеканка с кебабом. Обалденно вкусно и просто! Эта запеканка выручит за час

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.