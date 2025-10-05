На Украине нашли способ поймать больше уклонистов от мобилизации Тимочко назвал списки избирателей самым точным реестром призывников для ВСУ

Украинские власти могут начать проводить мобилизацию по спискам избирателей, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает интернет-газета «Страна.ua». По его словам, это было бы нормальной практикой.

У нас самый точный и полный реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся, — сказал Тимочко.

По его словам, в рядах ВСУ сейчас наблюдается нехватка личного состава и нововведение могло бы помочь быстрее действовать на местах. Тимочко отмечает, что мобилизация будет эффективной, если в ее основе лежит «информационная база».

Его слова стали ответом на сообщения о том, что на Украине закрыли главную лазейку для уклонистов в возрасте от 25 до 60 лет: всех автоматически добавили в новый электронный реестр. По подсчетам украинских экспертов, нововведение может затронуть примерно 1,5 млн человек, в том числе тех, кому полагалась отсрочка по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поймали и увезли в неизвестном направлении кота, которого увидели на дороге. На записях видно, как человек в военной форме хватает животное и спешно садится в машину, а затем уезжает.