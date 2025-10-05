Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 13:20

На Украине военкомы «мобилизовали» кота и попали на видео

Сотрудники ТЦК на Украине похитили кота и скрылись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) на Украине «мобилизовали» кота, сообщает местное издание «Страна.ua». В Сети также появился соответствующий видеоролик. На нем отчетливо видно, как мужчины в военной форме забирают кота с улицы и уезжают вместе с ним на машине.

Ранее в Одессе врачи скорой помощи и случайные прохожие спасли жителя Одессы от силовой мобилизации. Однако теперь всех их могут привлечь к ответственности. Представители регионального ТЦК заявляют, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и предпринял попытку побега.

До этого оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов начал судиться с ТЦК и полицией. Мужчина был задержан в Тернопольской области, но протокол при этом составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

В конце сентября водитель из города Тернополя на западе Украины переехал двух сотрудников ТЦК, которые хотели проверить у него документы. Их сослуживец пытался прострелить колеса автомобиля мужчины из травматического пистолета, но не смог.

