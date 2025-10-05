ТЦК угрожает врачам скорой, которые спасали одессита от силовой мобилизации

Врачи скорой помощи, а также девушка и случайные прохожие, которые спасли жителя Одессы от силовой мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), могут быть привлечены к ответственности, сообщает пресс-служба регионального ТЦК. В ведомстве заявляют, что мужчина якобы первым агрессивно отреагировал и предпринял попытку побега.

Активное препятствие со стороны группы гражданских лиц, к которым впоследствии присоединились работники экстренной медицинской помощи, сделало невозможным транспортировку, — говорится в сообщении ведомства.

Согласно заявлению, сотрудники ТЦК при поддержке полицейских остановили мужчину, потому что он находился в розыске за нарушение правил воинского учета. Но из-за «блокировки служебного автомобиля, угроз и физического давления», разыскиваемый смог уйти. Все обстоятельства инцидента зафиксированы нательными камерами военнослужащих, материалы переданы в «компетентные органы».

Ранее сообщалось, что бригада скорой помощи в спасла жизнь случайному прохожему, которого поймали на улице во время рейда ТЦК. Медики помогли девушке помешать насильственной транспортировки ее парня в мобилизационный пункт.