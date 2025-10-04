Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 20:49

Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации

В Одессе врачи помогли прохожим спасти мужчину от силовой мобилизации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бригада скорой помощи в Одессе спасла жизнь случайному прохожему, которого поймали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Медики не смогли остаться равнодушными, когда увидели, как молодая девушка бросается в салон автобуса военкомов в попытке помешать насильственной транспортировки ее парня в мобилизационный пункт.

На крики девушки сбежались другие прохожие. Под возмущенные возгласы толпы представители военкомата были вынуждены уехать. Утверждается, что в ходе попытки мобилизации мужчину душили и избивали.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады назвал преступлением нападение работников ТЦК на женщин в Тернополе. Для попытки мобилизации одного человека приехало более 20 сотрудников МВД и военкомата, которые применили слезоточивый газ.

До этого стало известно об освобождении оператора австрийской телерадиокомпании ORF Андрея Непоседова, которого задержали без объяснения причин и успели увезти в лес. В последний момент мужчине удалось освободиться, после чего он обратился в суд с иском против ТЦК и МВД Украины.

Украина
ТЦК
мобилизация
ВСУ
военкоматы
Одесса
конфликты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Солдаты ВСУ покидают позиции под Изюмом вместе с командирами
Украинский «Лютый» убил россиянку в собственном доме
Россиянка погибла во время наводнения в Болгарии
Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации
Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы
Премьер Грузии рассказал о состоянии пострадавшего на митинге полицейского
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.