Врачам пришлось спасать одессита от принудительной мобилизации

Бригада скорой помощи в Одессе спасла жизнь случайному прохожему, которого поймали на улице сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), сообщает украинская интернет-газета «Страна.ua». Медики не смогли остаться равнодушными, когда увидели, как молодая девушка бросается в салон автобуса военкомов в попытке помешать насильственной транспортировки ее парня в мобилизационный пункт.

На крики девушки сбежались другие прохожие. Под возмущенные возгласы толпы представители военкомата были вынуждены уехать. Утверждается, что в ходе попытки мобилизации мужчину душили и избивали.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады назвал преступлением нападение работников ТЦК на женщин в Тернополе. Для попытки мобилизации одного человека приехало более 20 сотрудников МВД и военкомата, которые применили слезоточивый газ.

До этого стало известно об освобождении оператора австрийской телерадиокомпании ORF Андрея Непоседова, которого задержали без объяснения причин и успели увезти в лес. В последний момент мужчине удалось освободиться, после чего он обратился в суд с иском против ТЦК и МВД Украины.