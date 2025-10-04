Клуб «Валдай»
04 октября 2025 в 07:29

Задержанный ранее на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF Андрей Непоседов судится с ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, аналог военкоматов) и полицией страны, сообщило украинское издание «Страна.ua». Уточняется, что мужчина был задержан сотрудниками ТЦК в Тернопольской области, но протокол при этом составлен не был, что противоречит требованиям законодательства.

Накануне он одержал первую победу в своем деле — судьи постановили открыть уголовные производства против территориального центра комплектования и по факту бездействия полиции в Тернопольской области во время задержания Непоседова, — говорится в публикации издания.

В материале говорится, что оператор провел в ТЦК несколько суток без объяснения причин. Затем супруге удалось его забрать у сотрудников, когда те уже везли Непоседова в лес.

Ранее стало известно о стрельбе, которую устроил работник военного комиссариата во Львове на западе Украины. По имеющейся информации, инцидент произошел в ходе силового призыва гражданина. Согласно публикации, мужчина пытался скрыться, но сотрудник территориального центра комплектования набросился на него, задержал и произвел выстрел.

Кроме того, организатор российского волонтерского проекта сообщил, что мобилизованные против своей воли жители Украины начали обращаться в созданный чат-бот непосредственно из территориальных центров комплектования. По его словам, люди находятся в состоянии отчаяния.

