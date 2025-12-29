Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 15:40

В Зеленском увидели отчаяние и готовность к мирной сделке

Sky News: успехи ВС России сделали Зеленского более склонным к мирной сделке

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Ускоренное продвижение российских войск вынудило президента Украины Владимира Зеленского отказаться от максималистских требований и искать способы завершения конфликта, заявил журналист Sky News Джон Спаркс. По его мнению, в этом заключается причина того, что украинский политик впервые допустил возможность референдума, что свидетельствует о степени отчаяния.

Зеленский теперь говорит о возможности референдума. Ранее он никогда не упоминал это. Он не отвергает эту идею. Я вижу в этом определенную степень отчаяния с украинской стороны, — отметил специалист.

Как отметил Спаркс, Киеву сейчас необходима сделка, поскольку украинские войска истощены на фронте и продолжают терять территории. Журналист добавил, что в сложившейся ситуации Зеленскому необходимо добиться прекращения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. По его словам, это поможет Зеленскому приблизить разрешение конфликта. Так представитель Кремля обозначил политическое решение ситуации.

Владимир Зеленский
конфликты
ВС РФ
перемирия
Украина
Россия
