В Зеленском увидели отчаяние и готовность к мирной сделке

В Зеленском увидели отчаяние и готовность к мирной сделке Sky News: успехи ВС России сделали Зеленского более склонным к мирной сделке

Ускоренное продвижение российских войск вынудило президента Украины Владимира Зеленского отказаться от максималистских требований и искать способы завершения конфликта, заявил журналист Sky News Джон Спаркс. По его мнению, в этом заключается причина того, что украинский политик впервые допустил возможность референдума, что свидетельствует о степени отчаяния.

Зеленский теперь говорит о возможности референдума. Ранее он никогда не упоминал это. Он не отвергает эту идею. Я вижу в этом определенную степень отчаяния с украинской стороны, — отметил специалист.

Как отметил Спаркс, Киеву сейчас необходима сделка, поскольку украинские войска истощены на фронте и продолжают терять территории. Журналист добавил, что в сложившейся ситуации Зеленскому необходимо добиться прекращения боевых действий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киеву нужно отвести ВСУ за пределы административных границ Донбасса для остановки боевых действий. По его словам, это поможет Зеленскому приблизить разрешение конфликта. Так представитель Кремля обозначил политическое решение ситуации.