Мобилизованные украинцы начали писать в российский чат-бот прямо из ТЦК

Жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает РИА Новости со ссылкой на организатора проекта. По его словам, люди были «в отчаянии».

Были случаи, когда нам писали прямо из ТЦК с просьбами им помочь. Люди были в отчаянии, — сказал собеседник агентства.

Данный чат-бот был создан для помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, а также для добровольной сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам волонтеров, благодаря нему оружие сложили уже десятки солдат.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, что украинские военкоматы начали применять систему финансового стимулирования для сотрудников, занимающихся принудительной мобилизацией граждан. По его словам, сумма вознаграждения составляет $200 (17 тыс. рублей) за каждого доставленного в военкомат молодого человека.