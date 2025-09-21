Несколько десятков украинских военнослужащих добровольно сдались в плен благодаря созданному российскими волонтерами в Telegram чат-боту, заявил в беседе с РИА Новости организатор проекта. Он напомнил, что бот призван помогать не только солдатам ВСУ, которые хотят сложить оружие, но и насильно мобилизованным гражданам Украины.

С помощью бота несколько десятков человек уже смогли перейти линию фронта и сейчас находятся в безопасности, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Сумской области командование ВСУ начало бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке. В частности, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки в спешке доукомплектовывают личным составом 71-й отдельной егерской бригады и 156-й отдельной механизированной бригады.

До этого российский артиллерист с позывным Крик выразил мнение, что украинские военные отчаянно сопротивляются, действуя как загнанные звери. Он отметил, что противник понимает безнадежность своего положения, но продолжает ожесточенно огрызаться.