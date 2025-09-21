Командование Вооруженных сил Украины начало бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В частности, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки доукомплектовывают личным составом 71-й отдельной егерской бригады и 156-й отдельной механизированной бригады.

Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, — говорится в публикации.

Ранее оператор БПЛА с позывным Дамбер рассказал, что военнослужащие 18-й общевойсковой армии научили ударные дроны «Молния-2» обманывать средства радиоэлектронной борьбы украинской армии. По его словам, для этого операторы БПЛА разработали соответствующую прошивку.

До этого появилась информация, что в Сумской области ликвидирован командир взвода радиоэлектронной борьбы. В Министерстве обороны России это не комментировали.