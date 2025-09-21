«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 07:35

Киев начал бросать на штурм специалистов по РЭБ

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Командование Вооруженных сил Украины начало бросать на штурм специалистов по радиоэлектронной борьбе и радиоэлектронной разведке в Сумской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В частности, 225-й и 425-й отдельные штурмовые полки доукомплектовывают личным составом 71-й отдельной егерской бригады и 156-й отдельной механизированной бригады.

Согласно показаниям пленного, командование ВСУ в Сумской области отправляет в штурмы специалистов радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, — говорится в публикации.

Ранее оператор БПЛА с позывным Дамбер рассказал, что военнослужащие 18-й общевойсковой армии научили ударные дроны «Молния-2» обманывать средства радиоэлектронной борьбы украинской армии. По его словам, для этого операторы БПЛА разработали соответствующую прошивку.

До этого появилась информация, что в Сумской области ликвидирован командир взвода радиоэлектронной борьбы. В Министерстве обороны России это не комментировали.

Украина
ВСУ
Сумская область
СВО
РЭБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Одна просьба SHAMAN на «Интервидении» поразила певицу из Эфиопии
«Выходили из носа»: мужчина встретил жуткую смерть после укуса паука
Во Франции восхитились главным конкурентом «декадентского» Евровидения
Военкоры рассказали о новых успехах ВС России в районе Лимана
Российский фигурист исполнил невероятную серию прыжков
Суд обязал Певчих удалить видео и платить 75 тысяч рублей в день
Куда поехать в декабре за границу на море: где тепло и недорого
Экс-боец ВСУ рассказал, как в него стрелял бывший сослуживец
Российского спортсмена выгнали с Мачу-Пикчу из-за фотографии с флагом
Уголовное дело возбудили по факту обрушения школы в Новосибирской области
Свыше полусотни мин и авиабомб случайно обнаружили в российском регионе
Колумбийских наемников уличили в незнании местоположения Украины
С Днем осеннего равноденствия: подборка бесплатных открыток на Мабон
Депутат назвал новый способ получения социальных выплат
Генпрокурор США рассказала о смертной казни для убийцы Чарли Кирка
Пенсионерам рассказали, кому положена доплата к 1 октября
В МВД рассказали, кого мошенники активно втягивают в преступления
Россиянам объяснили неочевидную опасность фильтров для воды
Стало известно, кто может рассчитывать на бесплатную путевку в санаторий
Катар вынуждает Нетаньяху сделать «крайне сложный шаг»
Дальше
Самое популярное
Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»
Шоу-бизнес

Мизулина выложила фото с SHAMAN перед «Интервидением»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.