21 сентября 2025 в 07:06

Дроны «Молния-2» научились обманывать вражеские системы РЭБ

Операторы БПЛА «Молния-2» разработали прошивку для обмана украинских РЭБ

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии научили ударные дроны «Молния-2» обманывать средства радиоэлектронной борьбы украинской армии, заявил оператор БПЛА с позывным Дамбер. По его словам, которые приводит РИА Новости, для этого операторы БПЛА разработали соответствующую прошивку. Это позволило повысить результативность боевых вылетов дронов.

Прошили программу, чтобы самолет в случае, если он заходит в [зону] РЭБ, он идет на автопилоте, пока не выйдет из него. Прямо просто держит курс… Как только он выходит из РЭБ, мы разворачиваемся и дорабатываем нашу цель, — сказал Дамбер.

Ранее появилась информация, что украинские волонтеры объявили о сборе средств на приобретение систем радиоэлектронной борьбы. В качестве обоснования были представлены фотографии беспилотников, против которых якобы планируется применять данное оборудование. Однако источник в силовых структурах утверждает, что РЭБ против них бессильна.

До этого Министерство обороны России сообщало, что в структуре ведомства появится новое самостоятельное научное учреждение, которое займется комплексными исследованиями в сфере радиоэлектронной борьбы. Его формирование направлено на качественное усиление возможностей войск РЭБ и ускорение внедрения передовых разработок.

ВС РФ
СВО
ВСУ
беспилотники
БПЛА
дроны
