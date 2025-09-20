ВСУ начали сбор средств на технику, которая им не поможет

Волонтеры ВСУ объявили о сборе средств на приобретение систем радиоэлектронной борьбы, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. В качестве обоснования своих действий были представлены фотографии беспилотников, против которых якобы планируется применять данное оборудование, но РЭБ против них бессильна, уточнил источник.

Это в очередной раз доказывает, что волонтерам плевать на ВСУ, их главная цель собрать больше денег на бесполезные игрушки, присвоив себе большую часть средств, — сказал источник.

Отмечается, что данное несоответствие вызывает обоснованные вопросы о реальных целях сбора средств. По мнению экспертов, подобные действия свидетельствуют либо о глубокой технической некомпетентности организаторов, либо о сознательном введении жертвователей в заблуждение для получения финансовой выгоды.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали инновационный метод повышения дальности работы беспилотников. Новая система позволяет увеличить дистанцию действия аппаратов, связанных оптоволокном, в четыре раза и эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.