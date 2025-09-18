Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 12:11

В России придумали необычное усовершенствование оптоволоконных дронов

Mash: дальность российских оптоволоконных БПЛА увеличили в четыре раза

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские специалисты разработали инновационный метод повышения дальности работы беспилотников, сообщил Telegram-канал Mash. Новая система позволяет увеличить дистанцию действия аппаратов, связанных оптоволокном, в четыре раза и эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Суть технологии заключается в использовании связки из двух аппаратов. Базовый дрон, оставаясь на безопасном расстоянии от помех, соединен с боевым при помощи оптоволоконного кабеля, который динамически изменяет свою длину в полете. Таким образом, ударный аппарат выполняет задание в зоне поражения, а основной обеспечивает ему стабильную связь и наблюдение, находясь вне досягаемости систем РЭБ.

Ключевыми преимуществами системы являются автоматическое сматывание и разматывание кабеля, а также функция его аварийного отстрела при критическом натяжении. Базовый носитель способен одновременно управлять несколькими боевыми дронами, что значительно повышает гибкость применения. После выполнения миссии ведущий беспилотник возвращается на базу, а кабель полностью убирается, исключая риск его запутывания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российские ударные беспилотники «Герань-2» повысили свою эффективность как минимум на 30%. Модернизация достигнута за счет внедрения новой боевой части.

Россия
беспилотники
технологии
вооружения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.