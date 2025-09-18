В России придумали необычное усовершенствование оптоволоконных дронов Mash: дальность российских оптоволоконных БПЛА увеличили в четыре раза

Российские специалисты разработали инновационный метод повышения дальности работы беспилотников, сообщил Telegram-канал Mash. Новая система позволяет увеличить дистанцию действия аппаратов, связанных оптоволокном, в четыре раза и эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Суть технологии заключается в использовании связки из двух аппаратов. Базовый дрон, оставаясь на безопасном расстоянии от помех, соединен с боевым при помощи оптоволоконного кабеля, который динамически изменяет свою длину в полете. Таким образом, ударный аппарат выполняет задание в зоне поражения, а основной обеспечивает ему стабильную связь и наблюдение, находясь вне досягаемости систем РЭБ.

Ключевыми преимуществами системы являются автоматическое сматывание и разматывание кабеля, а также функция его аварийного отстрела при критическом натяжении. Базовый носитель способен одновременно управлять несколькими боевыми дронами, что значительно повышает гибкость применения. После выполнения миссии ведущий беспилотник возвращается на базу, а кабель полностью убирается, исключая риск его запутывания.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что российские ударные беспилотники «Герань-2» повысили свою эффективность как минимум на 30%. Модернизация достигнута за счет внедрения новой боевой части.