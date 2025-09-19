В России создадут отдельный научный центр по РЭБ Минобороны России создает новое научное учреждение для развития РЭБ

В структуре Министерства обороны России появится новое самостоятельное научное учреждение, которое займется комплексными исследованиями в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе ведомства. Его формирование направлено на качественное усиление возможностей войск РЭБ и ускорение внедрения передовых разработок.

Отмечается, что ранее данная научная организация была частью одного из профильных военных вузов и не имела самостоятельного статуса. Выделение ее в отдельную структуру является частью масштабной реформы, инициированной руководством оборонного ведомства.

Создание центра позволит сконцентрировать весь интеллектуальный и технический потенциал для решения ключевых задач в области радиоэлектронного противоборства. Это обеспечит выполнение как фундаментальных научно-технических исследований, так и прикладных разработок для немедленного внедрения в войска, подчеркнули в Минобороны.

