19 сентября 2025 в 11:33

В России создадут отдельный научный центр по РЭБ

Минобороны России создает новое научное учреждение для развития РЭБ

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В структуре Министерства обороны России появится новое самостоятельное научное учреждение, которое займется комплексными исследованиями в сфере радиоэлектронной борьбы, сообщили в пресс-службе ведомства. Его формирование направлено на качественное усиление возможностей войск РЭБ и ускорение внедрения передовых разработок.

Отмечается, что ранее данная научная организация была частью одного из профильных военных вузов и не имела самостоятельного статуса. Выделение ее в отдельную структуру является частью масштабной реформы, инициированной руководством оборонного ведомства.

Создание центра позволит сконцентрировать весь интеллектуальный и технический потенциал для решения ключевых задач в области радиоэлектронного противоборства. Это обеспечит выполнение как фундаментальных научно-технических исследований, так и прикладных разработок для немедленного внедрения в войска, подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали инновационный метод повышения дальности работы беспилотников. Новая система позволяет увеличить дистанцию действия аппаратов, связанных оптоволокном, в четыре раза и эффективно противостоять средствам радиоэлектронной борьбы.

Россия
Минобороны РФ
РЭБ
технологии
