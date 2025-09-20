В Сумской области Украины ликвидирован командир взвода радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

Поражен пункт управления РЭБ ВСУ в районе населенного пункта Осоевка Сумской области. Уничтожено несколько станций различного типа и другой военной техники, ликвидирован командир взвода РЭБ, — сказал источник.

Тем временем появилась информация, что ВСУ предприняли три контратаки на Сумском направлении — две в районе Алексеевки и одну в районе Кондратовки. Все они были отражены. Один украинский военнослужащий был взят в плен.

До этого военный аналитик Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения продолжают успешное наступление в районе Красного Лимана на территории Донецкой Народной Республики. Они постепенно окружают город.

Ранее Марочко сообщил, что российские вооруженные силы достигли значительного тактического успеха на Днепропетровском направлении. По его словам, в результате освобождения населенного пункта Сосновка образовался прорыв украинской обороны глубиной до 10 км.