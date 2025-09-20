Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ на Сумском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, две были сорваны в районе Алексеевки и одна в районе Кондратовки, один военнослужащий противника был взят в плен.
За сутки враг провел три контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка: две в районе Алексеевки и одну в районе Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, — отметил собеседник агентства.
Ранее Минобороны России информировало, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Юг» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.
Кроме того, источник в российских силовых структурах рассказал, что подразделения ВСУ после неудачной контратаки в Сумской области вернулись на исходные позиции. По его данным, штурмовые подразделения 225-го полка понесли потери.
Тем временем председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сказал, что военнослужащие добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи врага и продвинуться вглубь украинской обороны.