20 сентября 2025 в 07:45

ВС России за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ

ВС РФ за сутки отразили три контратаки ВСУ на Сумском направлении

Российские бойцы за прошедшие сутки отразили три контратаки ВСУ на Сумском направлении, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их данным, две были сорваны в районе Алексеевки и одна в районе Кондратовки, один военнослужащий противника был взят в плен.

За сутки враг провел три контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка: две в районе Алексеевки и одну в районе Кондратовки. Комплексным огневым поражением атаки отражены, — отметил собеседник агентства.

Ранее Минобороны России информировало, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 1435 человек в зоне СВО. Наибольшие потери противник понес на участках группировок «Центр» (до 445 военнослужащих) и «Юг» (до 260). Кроме того, подразделения ВС РФ улучшили тактическое положение и нанесли поражение механизированным бригадам, штурмовому полку и пограничным отрядам ВСУ.

Кроме того, источник в российских силовых структурах рассказал, что подразделения ВСУ после неудачной контратаки в Сумской области вернулись на исходные позиции. По его данным, штурмовые подразделения 225-го полка понесли потери.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов сказал, что военнослужащие добились значительного успеха на Запорожском направлении. Им удалось прорвать оборонительные рубежи врага и продвинуться вглубь украинской обороны.

