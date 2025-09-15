ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье Рогов: ВС РФ освободили от противника 30 км у села Ольговское

Российские вооруженные силы добились значительного успеха на Запорожском направлении, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. Им удалось прорвать оборонительные рубежи ВСУ и продвинуться вглубь украинской обороны.

Прорыв был осуществлен севернее села Ольговское. В результате наступления была выровнена линия фронта и ликвидирован позиционный выступ противника между населенными пунктами.

Наши ребята прорвали оборону ВСУ севернее Ольговского, освободив порядка 30 квадратных километров по направлению к селу Новоивановка <…> у границы с Днепропетровской областью, — подчеркнул Рогов.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская армия освободила село Ольговское в Запорожской области. Операцию провели военнослужащие группировки «Восток». Населенный пункт располагается на берегу реки Соленой в 90 километрах от Курахово.

До этого стало известно, что ВС РФ начали бить по группировке украинской армии в Изюме Харьковской области. Удары наносят операторы БПЛА. Отмечается, что российские дроны контролируют логистику противника как в самом Изюме, так и в окрестностях города.